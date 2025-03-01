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Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)

Культура Материалы 1 марта 2025 17:22 (UTC +04:00)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Фото: Ассоциация танца Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел танцевальный конкурс Baku Cahmpionship 2025, организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщает Trend Life.

В танцевальном конкурсе, который состоял из 4 частей, более 1000 участников боролись за победу в своих возрастных группах. В первой части конкурса встретились участники гимнастического/акробатического танца, во второй части - участники академического танца, шоу-танца, хип-хопа, в третьей части - участники болливудского, классического индийского, мирового народного танца и, наконец, в четвертой части - участники фольклорного этнического, фольклорного стилизованного, фольклорного шоу-танца. В конкурсе приняли участие участники как из Баку, так и из разных регионов cтраны. Выступления танцоров на конкурсе "Baku Championship 2025" оценивались профессиональным жюри в соответствии с критериями, были определены лауреаты и победители.

Руководитель проекта, президент АТА Азиз Азизов в своем выступлении отметил, что миссия в организации этого конкурса - представить суть танцевального искусства, сочетающего в себе элементы всех видов искусства, раскрыть таланты детей и подростков, развить их творческие способности, а также это эффективная организация досуга. Чемпионом конкурса Baku Championship 2025 в наибольшем количестве номинаций стала команда NUR Dance под художественным руководством Анары Сулейманлы.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)
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