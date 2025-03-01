Стали известны победители танцевального конкурса Baku Championship 2025 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел танцевальный конкурс Baku Cahmpionship 2025, организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщает Trend Life.

В танцевальном конкурсе, который состоял из 4 частей, более 1000 участников боролись за победу в своих возрастных группах. В первой части конкурса встретились участники гимнастического/акробатического танца, во второй части - участники академического танца, шоу-танца, хип-хопа, в третьей части - участники болливудского, классического индийского, мирового народного танца и, наконец, в четвертой части - участники фольклорного этнического, фольклорного стилизованного, фольклорного шоу-танца. В конкурсе приняли участие участники как из Баку, так и из разных регионов cтраны. Выступления танцоров на конкурсе "Baku Championship 2025" оценивались профессиональным жюри в соответствии с критериями, были определены лауреаты и победители.

Руководитель проекта, президент АТА Азиз Азизов в своем выступлении отметил, что миссия в организации этого конкурса - представить суть танцевального искусства, сочетающего в себе элементы всех видов искусства, раскрыть таланты детей и подростков, развить их творческие способности, а также это эффективная организация досуга. Чемпионом конкурса Baku Championship 2025 в наибольшем количестве номинаций стала команда NUR Dance под художественным руководством Анары Сулейманлы.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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