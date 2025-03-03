YARAT представило экспозицию "Я и ковчег, Я и потоп всемирный" с работами местных и зарубежных художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT с радостью представило групповую выставку "Я и ковчег, Я и потоп всемирный", на которой представлены работы местных и зарубежных художников, сообщает Trend Life.

Перед открытием выставки состоялась встреча с куратором и художниками. Каждый художник рассказал историю создания своей работы, а в конце ответил на вопросы зрителей.

Вдохновленная современным переосмыслением философии Насими групповая выставка представляет созданные по заказу YARAT скульптуры, инсталляции и аудиовизуальные проекты азербайджанских художников Тарлана Горчу и Орхана Гусейнова, и зарубежных художников Младена Мильяновича (Босния и Герцеговина) и Павлы Никитиной (Чехия). Наряду с новыми проектами, в экспозиции представлены произведения, созданные в различных медиа, Михаила Алексеенко, Володимира Будникова и Влады Ралко (Украина), Римаса Сакалаускаса (Литва), Наталии Вацадзе (Грузия), Али-бека Гусейнзаде, Салима Турана и Эльтурана Мамедова (Азербайджан).

Сеид Имадеддин Насими в XIV веке писал: “Все в мире – человек”. Его философия утверждает, что каждый человек воспринимает реальность через призму своего опыта, формируя окружающий его мир. Каждый из нас воспринимает мир личностно и со смертью каждого умирает целый мир, существовавший в индивидуальном сознании. Потому каждый из нас ответственен и за весь мир, изменяющийся нашими действиями, тем или иным сделанным выбором.

Фраза Насими «Я наблюдающий и наблюдаемый, я – свет и тьма, я – стар и млад» приобретает новое значение в эпоху цифровых технологий, где социальные сети размывают границы между личным и общественным. Возможность говорить от своего имени, чуткость к осознанию идентитета в разнообразии его составляющих поднимают вопрос уважения границ – личных и международных. Право на достоинство и суверенитет актуализирует вызов инклюзии и процессы деколонизации. Голос Насими в этом контексте среди тех, что дают поддержку, вдохновение и надежду, и ломают колониальные иерархии знания.

Философские параллели продолжаются в идеях украинского нейрофизиолога Олега Крышталя, который сравнивает человеческий мозг с машиной времени, движущейся между двумя бесконечностями. Его формула созвучна философии Насими: “Бесконечность – Я – Бесконечность. Одна из Бесконечностей – та, что снаружи, вторая – внутри”.

Представляя широкую панораму присутствия человека в мире, групповая выставка предлагает увидеть и возможность будущего, просветленного словами Насими: “Ты, слово божие познавший, не станешь мудрецом. Пусть ты не станешь мудрецом, но и не будешь зверем”.

Выставка продлится до 26 октября в Пространстве современного искусства YARAT.

Куратор - Костянтин Дорошенко, исследователь - Низами Мамедов. Особая благодарность Азербайджанскому музею независимости.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!