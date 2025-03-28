В Шеки состоится конкурс искусств и танцев "Большой Кавказ"

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева города Шеки 29 марта состоится конкурс искусств и танцев "Большой Кавказ", организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщил Trend Life президент АТА Азиз Азизов.

Участники конкурса выступят как по народным танцам, современным танцам, стилизации бального танца, классическим видам танца, так и по народным инструментам, классическим инструментам, вокалу и другим видам искусства (театр, художественное чтение, лепка, изобразительное искусство).

"Наша цель - выявление талантливых коллективов, работающих в области танца и других видов искусства, а также обмен опытом между преподавателями, привлечение подростков и молодежи к современной хореографии. Я считаю, что все дети одарены, и мы просто даем им возможность выразить себя. Желаю успехов всем участникам, участвующим в этих и всех других конкурсах", - отметил Азиз Азизов.

По его словам, цель проведения конкурса в Шеки – расширение пропаганды, привлечение к мероприятию детей и молодежи, занимающихся искусством в регионах, а также танцевальные коллективы, создание условий для развития и совершенствования творческого потенциала. Выступления по каждой области искусства будут оцениваться жюри, состоящего из заслуженных и народных артистов, деятелей искусств страны.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!