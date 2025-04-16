В Баку состоялся вечер, посвященный 115-летию ханенде и тариста Шируллы Иманова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые) состоялся вечер, посвященный 115-летию ханенде и тариста Шируллы Иманова, сообщает Trend Life.

Среди гостей были вице-президент Исполнительного комитета Всемирного межпарламентского союза (IPU), депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, директор Национального музея искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, заслуженные деятели искусств Фахрия Халафова и Рафиг Сеидзаде, народные артисты Натаван Шейхова, Гюльназ Исмайлова и Мабуд Магеррамов, заслуженный артист Рамиль Гасымов, заслуженный художник Рашад Мехтиев, композитор Эльчин Иманов и другие, а также гости из Великобритании и Алжира.

Ведущим вечера был литературный чтец Гусейнага Асланов. Выступившие мастера национального искусства, народный артист, тарист Вамиг Мамедалиев и заслуженный деятель искусств, кяманчист Ариф Асадуллаев поделились воспоминаниями о жизни и творчестве Шируллы Иманова.

В концертной программе, организованной Международным центром мугама, выступили ханенде - заслуженная артистка Арзу Алиева, лауреаты республиканских и международных конкурсов мугама Малик Гасанов, Вюсал Гасымов, Вяфа Везирова, Нисбет Садраева, Камиля Набиева, солист Государственного академического театра оперы и балета Муталлим Демиров. Выступление прошло в сопровождении инструментального ансамбля МЦМ под руководством Кямала Нуриева (тар), в состав которого вошли Эльнур Салахов (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан), Мехта Мухаммедализаде (канон), Амиль Мустафаев (нагара), Сайяр Теймуров (бэм-нагара).

Гусейнага Асланов продекламировал газели. Выступления сопровождались овациями.

В заключении внук Шируллы Иманова, журналист Вугар Иманов выразил признательность музыкантам, организаторам и гостям вечера.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Ширулла Иманов (13.01.1909 - 04.02.1976) родом из Ардебиля. На выбор его творческого пути в юности повлияли сразу две премьеры - оперы Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб", которая была впервые поставлена в Бакинском театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в 1916 году, и постановка в 1919 году первой оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил". В премьерах сыграли такие корифеи, как Гусейнгулу Сарабский, Гусейнага Гаджибабабеков, Ахмедбек Бадалбейли, Мамед-Ханафи Терегулов. Тогда он дал себе слово, что и сам когда-нибудь выступит на сцене. Спустя годы его мечта осуществилась. Он стал солистом Государственного академического театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова и Государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Его творчество тесно связано с национальной оперой - Ширулла Иманов аккомпанировал на таре в постановках оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил", Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб" и Узеира Гаджибекова "Шейх Санан", а также выступал в качестве ханенде в "Ашуге Гарибе". Также он делился своим опытом с юными музыкантами и вокалистами Музыкальной школы имени Асафа Зейналлы. В годы Великой Отечественной войны, наряду с другими артистами, он много выступал перед бойцами, а также ранеными в госпиталях. А в Баку, дома, в Чемберекенде, часто с друзьями устраивал вечера мугама.

Ширулла Иманов выступал и дружил с такими мастерами мугама как Хан Шушинский, Талят Гасымов, Гаджибаба Гусейнов, Абульфат Алиев, Бахрам Мансуров, Мамедали Алиев, Гурбан Пиримов, с музыковедом и исследователем Фирудином Шушинским и др. Также аккомпанировал и ездил на гастроли с такими известными исполнителями народных песен и мугама, как Шовкет Алекперова, Джаббар Гаръягдыоглу, Шахмалы Кюрдоглу, Сара Гадимова, Рубаба Мурадова, Фатма Мехралиева, Тукезбан Исмайлова, Шовкет Мамедова и другими.

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