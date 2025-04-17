Азербайджанское театральное кукольное искусство будет представлено в Турции, Узбекистане и на Северном Кипре

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр примет участие в IV Международном фестивале театров кукол и Карагёз имени Хади Пойразоглу (Театр теней, Hadi Poyrazoğlu Kukla və Qaragöz Festivalı), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль пройдет с 21 апреля по 12 мая, сначала в двух крупных городах Турции - Анкаре (с 23 по 25 апреля) и Стамбуле (с 26 по 27 апреля), а затем продолжится в Баку (с 28 по 30 апреля) и Узбекистане (с 2 по 4 мая). Торжественная церемония закрытия состоится с 9 по 12 мая в Турецкой Республике Северного Кипра.

Театр представит спектакль-концерт "Приключения Джыртдана в Турции". Режиссер-постановщик и автор сценической адаптации - Саида Хагвердиева, художественное оформление - Игбал Алиев. В насыщенной национальной музыкой и танцами постановке роли персонажей исполнят - Сарийя Мансурова, Айгюль Агаева, Эльнур Аббасгулиев, Рагим Рагимов и Джавид Тельман.

"Азербайджанский государственный кукольный театр, как творческая организация, регулярно получает приглашения на международные фестивали и стремится расширить свое представительство в мировом театральном сообществе, укрепляя творческие связи. В частности, театр имеет опыт долгосрочного и продуктивного сотрудничества с такими странами, как Турция, Россия, Грузия и Узбекистан", - говорится в сообщении.

Участие театра в Международном фестивале театров кукол или Карагёз имени Хади Пойразоглу является примером такого сотрудничества. В прошлом году фестиваль расширил свою географию, и церемония закрытия была проведена в Баку. В рамках фестиваля в столицу Азербайджана приехали театральные деятели из Анкары, Стамбула и других городов.

Поддержку в организации фестиваля оказывают Министерство культуры и туризма Турции, Национальная комиссия Турции по делам ЮНЕСКО, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), а также Министерство культуры Азербайджана и Азербайджанский государственный кукольный театр. Основная цель проекта - собрать мастеров кукольного искусства из разных стран, продвигать национальные традиции театров кукол и теней на международной арене, а также заложить основу для новых совместных проектов.

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