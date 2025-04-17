В Азербайджане началась регистрация на конкурс Arts Olimpia 2025

БАКУ /Trend Life/ - Конкурс Arts Olimpia 2025, реализуемый совместно Союзом молодёжи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, состоится 3–4 мая в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, сообщили Trend Life организаторы.

Соревнования будут проходить среди различных возрастных категорий по следующим видам искусства: танцы, классические инструменты, народные музыкальные инструменты, вокал, театр, художественное чтение, моделирование одежды и изобразительное искусство. Победители будут определены по итогам оценивания на основе установленных критериев. В состав жюри входят заслуженные деятели искусства и народные артисты нашей страны.

"Регистрация на конкурс была открыта 8 апреля, и уже поступили заявки как из домов культуры и музыкальных школ города Баку, так и из таких регионов, как Евлах, Шеки, Агдаш и других. Основная цель нашего конкурса это организация полезного досуга для молодежи и создание условий для раскрытия их талантов. Мы уверены, что наша поддержка внесёт вклад в развитие молодежи, формирование здоровой конкуренции, уверенности в себе и социализации", - говорится в сообщении.

Последний срок регистрации - 29 апреля 2025 года в 18:00.

Просим всех участников ознакомиться с условиями, изложенными в положении конкурса, а затем заполнить заявку и отправить её на электронную почту, указанную в форме ([email protected]).

Если и вы хотите стать победителем нашего конкурса — поспешите зарегистрироваться!

Примечание: Положение конкурса, форму заявки, дополнительную информацию и ответы на возможные вопросы вы можете получить, связавшись по номеру 050-250-22-93.

Информационная поддержка — Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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