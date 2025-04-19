Международный фестиваль "Мир Талантов" зажёг огни творчества в сердце Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку вновь стал столицей таланта и вдохновения. В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел второй Международный творческий конкурс-фестиваль "Мир талантов" (Talantlar aləmi) - событие, которое объединило артистов, педагогов и зрителей из разных стран, сообщает Trend Life.

В конкурсе приняли участие представители Казахстана, Азербайджана и Узбекистана, а также ранее фестиваль уже принимал гостей из Кубы, Турции, Грузии, Северного Кипра и США, что подтверждает его международный масштаб и открытость к новым культурам.

Организаторы проекта - танцевальный коллектив Alov под руководством Эмиля Панахова (Азербайджан) и творческий центр Talant Studio Бакытгуль Дельмановой (Казахстан).

"Наш проект –это платформа без границ, где творчество становится языком дружбы, а культура - мостом между народами. Это культурное движение, объединяющее поколения, нации и стили. Мир, где каждый талант найдет своё место. Наша цель - создание пространства, где юные таланты и взрослые мастера смогут заявить о себе, найти вдохновение и творчески расти", - отметил Эмиль Панахов.

Яркие номера, чарующий вокал, мастерство художников и игра на музыкальных инструментах - участники фестиваля состязались в номинациях: хореография, вокал, музыкальные инструменты, изобразительное и прикладное искусство.

В состав жюри вошли:

Каршыга Дандагариев - магистр хореографии, преподаватель консерватории им. Курмангазы, хореограф ГАТОБ им. Абая, режиссёр массовых мероприятий.

Эльдар Мамедов - заслуженный артист Азербайджана, преподаватель Азербайджанской национальной консерватории.

Махира Гулиева - докторант Азербайджанской национальной консерватории, автор научных трудов и музыкальных обработок произведений для фортепиано и народных инструментов.

Натаван Мамедова - член Союза художников Азербайджана.

Бакытгуль Дельманова - международный организатор творческих проектов, вдохновитель и партнёр фестиваля.

Победители и участники были награждены именными дипломами, медалями и кубками фестиваля. А лучшие из лучших получили сертификаты на участие в конкурсах в Казахстане, что станет новой ступенью в их творческом пути. "Мир Талантов" снова доказал: искусство не знает границ. Это место, где мечты становятся сценой, а каждый выход - шагом к звёздам!

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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