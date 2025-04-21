Бенефис Фирангиз Муталлимовой – как стать богатой женщиной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра прошла долгожданная премьера спектакля "Богатая женщина" - постановки, основанной на одноимённой пьесе заслуженного деятеля искусств Али Амирли. Особенность вечера - это бенефис народной артистки Фирангиз Муталлимовой, посвящённый её яркой 45-летней творческой карьере, сообщает Trend Life.

Перед началом спектакля с поздравительными словами в адрес актрисы выступили заслуженный деятель искусств, профессор Марьям Ализаде, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, автор пьесы Али Амирли, зампредседателя Союза театральных деятелей Азербайджана Азад Шукюров, которые высоко оценили не только мастерство, но и человеческие качества Фирангиз Муталлимовой. С самого первого дня ей были поручены ответственные роли и раскрылись ценные оттенки её таланта. Фирангиз Муталлимова, эффективно работающая в театре, также участвовала в телевизионных постановках и снималась в фильмах.

В знак признания её вклада в национальное искусство актрисе были вручены "Юбилейная" награда от театра и золотая медаль "Театральный деятель" от Союза театральных деятелей.

Фирангиз Муталлимова поблагодарила всех за внимание и поддержку, подчеркнув, как важна для неё эта любовь зрителей и коллег.

"Богатая женщина" - это не просто драма о деньгах. Это глубокое размышление о том, как власть больших денег может подменить человеческие ценности. Герои спектакля, получив неожиданные новости, обретают не только материальную свободу, но и... теряют духовную целостность. Это история о выборе, искушении и цене внутренней свободы.

Премьера была встречена овациями зрителей в честь Фирангиз Муталлимовой и творческого коллектива.

Над постановкой работала творческая команда: режиссёр - заслуженный деятель искусств Бехрам Османов, сценограф - Габиль Гёзалов, художник по костюмам - Айгюн Мамедова, музыкальное оформление - Орхан Муртузов, ассистент режиссёра - Ханымбаджи Гасанова.

В спектакле задействованы: народные артисты Фирангиз Муталлимова и Сабир Мамедов, заслуженные артисты Эльшан Джабраилов и Ровшан Керимдухт, актеры Эльчин Нуралиев, Натиг Фарзалиев, Рамин Шыхалиев, Рада Насибова, Мехсети Таирзаде, Фируза Балаева, Афет Мамедова, Мухума Сахов и Турал Ибрагимов.

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