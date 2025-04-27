Волшебное путешествие сквозь века в Баку - оперная машина времени (ФОТО)

БАКУ / Trend Life/ - Вечер в концертном зале "Бельканто" превратился в настоящее музыкальное путешествие сквозь века. Под сводами Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой звучали не просто арии и классическая музыка - оживала сама история оперного искусства. Здесь, в рамках второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой, юные дарования представили публике проект "Opera tarixi" (История оперы), сообщает Trend Life.

С первых аккордов стало понятно, что это будет не просто концерт, а настоящее погружение в музыкальные эпохи - от Барокко, Классицизма, Романтизма до современности. Каждый выход юных талантов - как окно в другую эру, каждое произведение - живая иллюстрация перемен стиля, духа времени и звучания.

На вечере были представлены изысканные произведения мировых и азербайджанских классиков, а костюмы исполнителей словно возвращали слушателей в величественные залы прошлых веков. Юные вокалисты не только пели и исполняли музыку, но и проживали каждую эмоцию вместе с героями своих партий, полных эмоций, драмы, глубокого чувства.

Зал буквально взрывался овациями - настолько трогательными и зрелыми оказались интерпретации юных артистов. Было видно: они не просто учат партии - они влюблены в искусство, живут им! В концертной программе также выступила народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

Напомним, что второй Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой проходит в Баку с 23 по 29 апреля. В течение недели на лучших площадках столицы звучат голоса признанных мастеров и восходящих звёзд вокала - детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет, многие из которых впервые выходят на большую сцену. Этот фестиваль - не просто серия концертов, это настоящая лаборатория будущего оперного искусства Азербайджана, место рождения новых имён, традиций и эмоций.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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