Роза Зяргярли перевела стрелки Бакинского времени

18 октября 2017 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале Lider 22 октября в 18.00 выйдет в эфир авторская передача популярной азербайджанской певицы и телеведущей Розы Зяргярли "Bakı vaxtı ilə" ("Бакинское время"), сообщает Trend Life.

Первый эфир нового сезона будет посвящен четырехлетию телепроекта, который посвящен корифеям азербайджанской культуры и искусства, доселе неизвестным интересным фактам из их жизни и творчества.

За четыре года зрители узнали много интересного об известных личностях, таких как Шовкет Мамедова, Вагиф Мустафазаде, Амина Дилбази, Шафига Ахундова, Эмин Сабитоглу, Лейле Мамедбекова, Алиага Вахид, Лютфали Абдуллаев, Назакет Мамедова, Алиага Агаев, Бахтияр Вахабзаде, Сахавет Мамедов, Алиаббас Гадиров, Мелик Дадашев, Абульфат Алиев, Огтай Кязыми, Мирза Бабаев, Рубаба Мурадова, Гаджибаба Гусейнов и другие.

Напомним, что ранее передача выходила на Общественном телеканале (ОТВ).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Azernews Newspaper
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