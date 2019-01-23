Как азербайджанская молодежь и ветераны покоряли Сочи (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сочи завершился 30-й Международный фестиваль «КиВиН», который прошел с участием 650 команд и более 10000 квнщиков из разных уголков земли, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Нашу страну представили 3 команды Азербайджанской Лиги КВН – «Бакинский бульвар» (чемпионы АзЛиги - 2018, лауреаты Международного фестиваля «Кубок губернатора Краснодарского края»), «АзНефть» (двукратные чемпионы АзЛиги и финалисты Центральной Лиги КВН г. Курск), «Сборная БГУ» (чемпионы АзЛиги – 2016) и команда ветеранов КВН «Легион».

Юбилейный «КиВиН» запомнился яркими событиями, массой позитива и незабываемыми моментами. Каждый участник получил на память от организаторов медаль с символикой 30-летия фестиваля. На изготовление этого красочного и памятного сувенира компания АМиК потратила 1, 4 млн. российских рублей.

Азербайджанские команды произвели очень хорошее впечатление на редакторов и зрителей. Каждая команда продемонстрировала оригинальный юмор, а ветераны из команды «Легион» сорвали шквал аплодисментов и были очень тепло встречены публикой.

Руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых, основатель движения возрождения отечественного КВН Рашад Азизов отметил, что столь многочисленный десант на международный фестиваль является результатом кропотливой работы всего клуба: «Хочется поблагодарить всех людей, причастных к этому процессу, всех, кто помогает молодым развиваться, приобретать навыки. Именно преемственность и взаимная поддержка являются основными критериями успеха современного азербайджанского КВН. Зритель хочет снова видеть азербайджанскую команду в Высшей Лиге КВН! Уверяю, что все предпосылки для этого есть: кадры, юмор. Нужно лишь время. И результат не заставит себя ждать!».

Своими впечатлениями поделился капитан команды «Бакинский бульвар» Гусейн Шахвердиев: «Поездка в Сочи - это всегда большое испытание для команды, так как выступать в зале, переполненном квнщиками задача не из простых. «Бакинский бульвар» показал смешное, качественное выступление, которое понравилось редакторам, и самое главное, самим квнщикам. Все остальные наши команды также достойно представили страну на этом крупнейшем празднике КВН».

Капитан команды «Сборная БГУ» Садых Гусейнов отметил, что фестиваль оставил самые позитивные впечатления: «КиВиН - это в каком-то смысле Эдем для каждого квнщика, место, где любая мелочь, любое слово так или иначе связаны с игрой. И вообще, что может быть лучше, чем целый город, захваченный квнщиками? КВН - это не просто игра, для нас это уже стиль жизнь, и все эти бессонные ночи, бесконечные репетиции и постоянная неудовлетворенность материалом стоят тех пяти минут на сцене, где ты, с помощью каждой удачной шутки навсегда завоевываешь сердце зрителя».

В фестивале также приняли участие команды из Эстонии, Германии, Великобритании, Израиля, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Украины и др. Почетными гостями стали известные квнщики, юмористы и победители «Высшей Лиги» разных лет. В рамках фестиваля прошли концерты, интеллектуальные турниры, вечеринки и сольное выступление популярной группы «Волга-Волга».

«Теплый прием азербайджанским командам был организован и со стороны председателя Сочинского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса Джамиля Алиева, который поддержал команды АзЛиги КВН и пожелал талантливой молодежи дальнейших успехов. Азербайджанская Региональная Лига КВН благодарит за поддержку Министерство молодежи и спорта и Министерство образования Азербайджана, Главное Управление министерства молодежи и спорта города Баку и Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана», - говорится в сообщении пресс-службы.

(Автор: Вугар Иманов)

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