Громко! В Баку на показе "Форсаж" центром притяжения стали тюнингованные машины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Park Cinema Metropark прошел пресс-показ фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" с Джейсоном Стэтхемом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Организаторы показа подошли к организации мероприятия оригинально. Пресс-показу предшествовала вечеринка, которая прошла на парковке.

Необычные мероприятия от Park Cinema уже стали приятным дополнением к просмотру фильма, но, кажется, в этот раз организаторы превзошли самих себя: помимо внушительного состава гостей, главным центром притяжения вечеринки стали тюнингованные машины и мотоциклы, рядом с которыми гости фотографировались даже после того, как начался сам фильм.

Сюжет фильма: Люк Хоббс - американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.

Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

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