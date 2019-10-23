Маша и Медведь приглашают бакинских ребятишек на бесплатную фотосессию (ВИДЕО)

23 октября 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Bulvar 25 октября с 18:00 по 21:00 пройдет бесплатная фотосессия с героями спектакля "Маша и Медведь". Обязательно возьмите с собой билеты! Телефон для справок: +994 50 354 90 54

"Анимаккорд" представляет музыкальный спектакль "Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-Да!"

Впервые в мире - официальная лицензионная постановка от создателей анимационного хита "Маша и Медведь"!

Увлекательное интерактивное представление для всей семьи с любимыми персонажами, эффектными ростовыми куклами, яркими декорациями, цирковыми, танцевальными и песенными номерами. Спектакль поставлен профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами.

Спектакль сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами. На протяжении всего шоу зрители являются полноценными участниками действа – они напрямую вовлечены в сюжет.

Официальная лицензионная постановка от компании Анимаккорд – это:
• живой и интересный сценарий — как мультсериал, воплощенный на сцене,
• лицензионные ростовые куклы и декорации — по-настоящему качественные и красивые,
• формат спектакля – музыкальная сказка! Гости услышат как хорошо знакомые и любимые мелодии, так и новые замечательные песенки в исполнении Маши.
Сюжет: Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к празднику. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают все лакомства со стола и даже холодильник… Тут явно не обошлось без злого колдовства! Маша берется распутать детективную историю. Забегая вперед, скажем, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться белым и пушистым, если отнестись к нему с добром и пониманием.

Теплая и поучительная сказка понравится детям всех возрастов (0+).
Продолжительность действия:1 час 20 минут.

Цена билетов: 5 – 60 AZN

Место проведения: Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı / Государственный академический национальный драматический ееатр

Время: 26.10.2019, в 11:30 / 14:00 / 19:00.

Телефоны для справок: +994 50 354 90 54, +994 77 354 90 54

Билеты можно приобрести во всех кассах города, торговых центрах 28 Mall, Ganjlik Mall, Park Bulvar, центрах ASAN Xidmət, а также на сайте - на сайте İticket.az http://bit.ly/2JZRz6G .

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