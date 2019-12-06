Рейтинг самых популярных актеров (ФОТО)

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе сайт Internet Movie Database (IMDb) обнародовал рейтинг самых популярных актеров и актрис уходящего года, передает Trend Life со ссылкой на РБК. Он был составлен на основе данных еженедельного чарта STARmeter IMDbPro, формирующегося исходя из просмотров страниц актеров на сайте.



Первое место в списке заняла лауреат премии "Оскар" Бри Ларсон. В 2019 году вышли два фильма с ее участием - "Капитан Марвел" и "Мстители: Финал". В них она исполнила роль супергероини Кэрол Дэнверс.

На второй строчке оказалась еще одна американская актриса Эрин Мориарти. Она исполнила главную роль в сериале "Пацаны" (The Boys).

Тройку рейтинга замкнула Эмилия Кларк, прославившаяся благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов". В этом году она приняла участие в съемке двух картин - "Вне подозрений" и "Прошлое рождество".

В топ-10 также попали артисты Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар, Марго Робби и Хоакин Феникс.

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