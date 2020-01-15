С корабля на бал – в Баку готовятся к четвертой "ЗИМЕ"

15 января 2020 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Организаторы Международного детского музыкального фестиваля "ЗИМА" объявили о приеме заявок на четвертый сезон проекта, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

"Мы успешно провели третий сезон фестиваля "ЗИМА" и уже готовы принимать новые заявки на участие в четвертом сезоне! Как говорится, с корабля на бал", - отмечено на странице проекта.

К участию в фестивале допускаются дети в возрасте от шести до 16 лет.

Напомним, что гала-концерт третьего Международного детского музыкального фестиваля "ЗИМА", организованный Beat Group при поддержке министерства культуры Азербайджана, прошел 14 декабря 2019 года на сцене Дворца Гейдара Алиева.

Отметим, что "ЗИМА" - это не песенный или вокальный конкурс, а фестиваль, праздник музыки и талантов, участники которого будут награждены специальными дипломами.

(Автор: Джани Бабаева

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