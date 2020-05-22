В Азербайджане определился победитель виртуального сезона КВН – избранные кадры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский Клуб весёлых и находчивых подвел итоги виртуального сезона. В этом году в связи пандемий коронавируса и карантинным режимом квнщики состязались на просторах соцсетей, сообщили Trend Life в пресс-службе клуба.

По условиям проекта, команды должны было снять cмешные ролики на определенную тематику, не нарушая при этом режим карантина. Видеоролики продолжительностью не более одной минуты размещались на официальной странице Азербайджанского клуба веселых и находчивых в Instagram ( https://instagram.com/az_liqa_kvn?igshid=6vso8t875xx7 ). Просмотр составил более 22 000 раз, общая вовлеченность аудитории в проект превысила 25 000.

В финале приняли участие команды - Baksovet Uşaqları (Азербайджанский государственный экономический университет), Paxlava Team (Сборная азербайджанцев России) и Yeddi Gözəl (Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В сезоне также играли - Park Cinema, Ən Salamat (Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта), Genesis (Азербайджанский технический университет), Bir Show (организация Bir könüllü).

Участников виртуального сезона оценивало профессиональное жюри в составе руководителя Азербайджанского Клуба весёлых и находчивых Рашада Азизова, чемпиона ХХ века в составе команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровина и популярной певицы Розы Зергерли.

Победителем сезона стала команда Yeddi Gözəl, второе место – Paxlava Team, третье – Baksovet Uşaqları.

Проект реализован при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Информационная поддержка - Trend.az, Milli.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)