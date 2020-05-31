Акриловый и полимерный карантин Фарах Алиевой: Бурлящий океан, Вселенная... (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работы азербайджанской художницы и мастера по куклам Фарах Алиевой с успехом представляются на многих международных фестивалях. Фарах Алиева работает почти во всех жанрах этого искусства и создает авангардные, классические, интерьерные, концептуальные и другие виды кукол. Ее работы легко угадываются по характерному стилю. Художница уделяет внимание каждой детали в одежде и аксессуарах кукол. Она всегда создает куклы в единственном экземпляре, и каждая из них имеет свою историю, сообщает Trend Life.

В дни пандемии коронавируса художница вновь доказывает, что для творческого человека преград и трудностей не существует. Она приступила к созданию украшений из полимерной глины, а также картин в технике Fluid Art (рисование жидким акрилом), к которой наши художники прибегают довольно редко.

"С полимерной глиной я работаю на протяжении 11 лет, создавала различные куклы. Для разнообразия решила в эти дни делать небольшие сувениры из этого материала. Полимерная глина – это пластичный материал для творчества, который известен миру чуть более полувека. Однако особую популярность он получил относительно недавно. Этот материал очень похож на пластилин. Существуют два вида глины - запекаемая (термопластика) и самозатвердевающая. Как понятно из названий, изделия из первого вида глины обретают прочность в духовке, из второго – в течение определенного времени при комнатной температуре. Из этого материала можно создавать самые разные украшения: сережки, подвески, бусы, браслеты, кулоны, браслеты для часов, броши и декоративные композиции для ободков для волос. Любой человек может научиться делать эти удивительные украшения, и результат зависит только от вашей фантазии и усердия", - отметила Фарах Алиева.

Другое новое направление в ее творчестве намного более сложное в исполнении - это создание картин в технике Fluid Art.

"В дословном переводе на русский язык Fluid Art – это "жидкое искусство" или "искусство потока". Посредством "флюид арт" картины создаются без традиционных кистей и мазков. Жидкий акрил разных цветов по очереди или одновременно выливается на холст и смешивается уже на нем, образуя красивый абстрактный рисунок. Изменяя плотность покрытия и используемые цвета, вы каждый раз получаете уникальное произведение искусства в стиле абстракции. Это настоящее волшебство! Смешение компонентов и материалов, их взаимодействие порождают уникальные произведения. Благодаря этому, каждый может почувствовать себя художником, но самое примечательное во всем этом - неповторимость картин во всех смыслах. Даже используя одни и те же краски и способ их заливки, вы не сможете повторить композицию, созданную до этого. Картины могут напоминать бурлящие воды океана, планеты или Вселенную, и каждый видит в этих композициях что-то свое. Поэтому данный вид искусства предусматривает неограниченные возможности для творчества, воображения и вдохновения", - сказала художница, которая после карантина собирается провести выставку.

(Автор: Вугар Иманов)