Редкие фото Ниязи, Лютфияра Иманова и Бахтияра Вахабзаде за игрой в нарды

БАКУ/Trend Life/ - Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана опубликовал на своей странице в Facebook редкие фотографии азербайджанского дирижёра, композитора, народного артиста СССР, маэстро Ниязи (1912-1984 годы), оперного исполнителя, народного артиста СССР Лютфияра Иманова (1928-2008 годы) и народного поэта Азербайджана, известного драматурга, литературоведа и общественного деятеля Бахтияра Вахабзаде (1925-2009 годы), сообщает Trend Life. На фотографиях запечатлено как деятели искусства проводят свой досуг за игрой в нарды.

"Ниязи, Лютфияр Иманов, Бахтияр Вахабзаде и многие другие деятели культуры тоже часто в свой досуг играли в нарды", - отмечают в музее.

Отметим, что в Азербайджане нарды являются одной из любимых настольных игр.

Нарды - настольная игра для двух игроков на специальной доске, разделённой на две половины. Цель игры — бросая кости и передвигая шашки в соответствии с выпавшими очками, пройти шашками полный круг по доске, зайти ими в свой дом и выбросить их за доску раньше, чем это сделает противник. Есть две основные разновидности — длинные и короткие нарды.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)