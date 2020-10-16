Дети Азербайджана: Мы все из Карабаха! Мы хотим в город Шуша! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фотографы Гулам Гусейнов и Альвина Исаева представили фотопроект, посвященный поддержке армии Азербайджана, ведущей героическую борьбу против армянских агрессоров, которые на протяжении около 30 лет оккупировали 20 процентов территории страны, сообщает Trend Life. Часть земель – города, села, населенные пункты, горные высоты уже очищены от армянских фашистов.

Дети в камуфляжной одежде предстали с флагом Азербайджана и лозунгами "Карабах – это Азербайджан", "Да здравствует солдат Родины!", "Все мы из Карабаха", "Мы хотим посетить город Шуша".

Последующие фотосессии авторы хотят сделать в Ханкенди, Шуше и других освобождённых от армянской оккупации городах Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)