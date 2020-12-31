Деньги, карьера и бизнес - гороскоп на 2021 год

Овен

В делах Овну следует учитывать, что наилучшим режимом работы для него в 2021 году будет авральный режим, передает Trend Life со ссылкой на 1001goroskop.ru. Это значит, что Овна смело можно бросать на решение тех вопросов, которые не по зубам остальным. Столкнувшись с преградами, Овен быстро мобилизует свои ресурсы и, несомненно, добьётся фантастических результатов!

Именно поэтому звезды гороскопа советуют Овну не только не бояться трудных задач, но и напротив – самому искать их.

Другое дело, что работать в таком авральном режиме весь год – крайне сложно, это может окончательно измотать и обессилить Овна. Именно поэтому, каковы бы ни были перспективы и планы, в 2021 году Овну ни в коем случае нельзя забывать о такой важной вещи, как отдых. И о чувстве меры.

Телец

В 2021 году в голове Тельца будет тесно от мыслей и планов, связанных с тем, как легко и быстро заработать мешок денег. Вот только если Телец не хочет оказаться банкротом, реализовывать эти планы не нужно. Совсем не нужно. Наилучшей стратегией Тельца в 2021 будет "тихая сапа" и "режим накопления".

Это год, когда Тельцу крайне противопоказаны какой-либо риск и спешка. Неторопливо следуя привычными путями и используя проверенные стратегии, Телец добьётся весьма неплохих результатов. Если даже и не добьётся, то как минимум не потеряет, что в 2021 очень даже имеет значение.

Близнецы

В 2021 году Близнецам полезно было бы сконцентрироваться на каком-либо одном. Проекте, ну, или, как максимум, на нескольких. Вот только едва ли это получится. Общий характер года таков, что неугомонные Близнецы могут раз за разом влезать в самые разнообразные проекты и начинания, и если в обычный год они так или иначе справлялись с этим, то в 2021 их повышенная активность может оказаться неуместной.

Звезды настоятельно рекомендуют Близнецам в новом году рассчитывать свои силы и стараться не браться за новые дела, не доведя до конца начатое. В противном случае они наломают столько дров, и растратят столько сил, что никакой результат не окупит затраченных усилий. Так что в 2021 для Близнецов как никогда уместен известный девиз: "лучше меньше, да лучше". И спокойнее.

Рак

Если в делах Рака в 2021 году будет наблюдаться застой, то виной этому будет сам Рак и его неправильная стратегия. Этот год у него категорически не подходит для новых начинаний и перемен, а потому не стоит даже пытаться. Самое лучшее, что может сделать Рак, это идти проторенной дорожкой, занимаясь теми делами, которые он начал раньше. И, главное, избегайте любых необоснованных трат и расходов. 2021 год – это время копить, а не тратить!

Лев

В 2021 году главный секрет успеха Льва в бизнесе – его неотразимость. Не нужно стремиться все сделать самому – в новом году звезды гороскопа настоятельно рекомендуют Льву привлекать к своим делам окружающих, заинтересовывать их, увлекать своими идеями и планами. С таким подходом успех ждет Льва практически в любой сфере. Даже в самых скучных и серых, казалось бы, областях Лев сумеет найти способ зажечь людей живым интересом. Ну а дальше – дело техники.

Весы

В 2021 году Весам следует держать свои глаза и уши открытыми. И дело не в том, что кто-то рядом с ними будет что-то там замышлять. Гораздо важнее то, что в этом году они могут случайно стать обладателями ценной информации, которая поможет им добиться серьезного успеха в делах! Поэтому звезды гороскопа советуют Весам меньше говорить и больше слушать. И помнить – деньги любят тишину. Особенно в 2021 году.

Скорпион

В 2021 году залогом успеха Скорпиона в делах будет молчание. Ни в коем случае не давайте волю эмоциям, потому что последствия могут быть катастрофичными. То, что в другой год могло пройти незаметно, в 2021 году может обернуться катастрофой! Поэтому, если Скорпион не враг самому себе и желает добиться успеха, ему будет нужно не только контролировать свой гнев, но и вообще наложить табу на любые негативные слова и критику. А если и открывать рот, то только для выражения благодарности. В этом случае успех не заставит себя ждать.

Стрелец

В 2021 году главным ресурсом Стрельца будет время, и этого ресурса ему вечно будет не хватать. Опоздания и задержки могут стать визитной карточкой этого года. Поэтому, если Стрелец хочет провести год успешно, ему нужно перевести стрелки на своих часах хотя бы на полчаса вперед! В остальном же год обещает быть для него хорошим и позитивным, особенно в тех областях, где не требуется внимательность и пунктуальность. К примеру, в творчестве.

Козерог

В делах Козерогу лучше всего будет поплотнее закрыть двери и уши, отгородившись от внешнего шумного и суматошного мира. Рассчитывать в 2021 году на чью-либо поддержку будет сложно, да и не нужно. Максимального успеха Козерог добьется там, где все будет зависеть только от него и его умения работать с информацией. Это хороший год для того, чтобы спокойно привести дела и финансы в порядок. Вложения, которые Козерог сделает в этом году, обещают принести ему симпатичную прибыль.

Водолей

Ключевой особенностью года для Водолея будет непредсказуемость, и этим нужно пользоваться! Это хорошее время для смелых экспериментов, новых начинаний и больших проектов. Интуиция непременно подскажет Водолею нестандартные решения даже сложных проблем.

Единственное, чего Водолею стоит опасаться в новом году, так это собственного непостоянства. Увы, даже лучшие и надежнейшие проекты могут пойти под откос, если внимание Водолея вдруг переключится на что-то новое. По этой причине звезды гороскопа очень рекомендуют ему запастись хоть каким-то терпением – оно ему в 2021 году очень не помешает.

Рыбы

В 2021 году Рыбам следует быть максимально внимательными в делах, потому что их рассеянность может достичь своего апогея! В таком состоянии им лучше вообще не браться з ту работу, которая требует точности, а если обстоятельства вынуждают, то очень желательно, чтобы рядом с Рыбами был человек, который подскажет и поможет избежать ошибки.

Особенно же Рыбам следует в новом году избегать любых сложных вопросов, связанных с инвестициями и финансовыми вложениями. Лучше уж просто спокойно и без спешки заниматься привычными текущими делами, оставив журавлей в небе на более подходящий год.