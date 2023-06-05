В Баку "малая свадьба" обернулась комедией, или Как расплатиться с долгами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema, расположенным в Park Bulvar, состоялась премьера комедийного фильма "Xata-Bala", сообщает Trend Life.

По сюжету, маленький Аби живет вместе с отцом и дядей. Поскольку у отца много долгов, то он решает провести для Аби "малую свадьбу", чтобы на вырученные деньги расплатиться с долгами. Именно для этого они направляются к его дедушке, уважаемому человеку, который живет в другой деревне. Канун подготовки к праздничному вечеру, проходящий на фоне веселых сказок дедушки, ознаменован неожиданными приключениями, да и сама "малая свадьба" превращается в нечто невообразимое…

На гала-вечере приняли участие творческий коллектив фильма, в который вошли режиссеры-постановщики и авторы сценария Рамиль Абальфазли и Рамиль Адильоглу, актеры Абальфаз Аскеров, Орхан Абальфазли, Мидхат Айдын, Джавид Мамедов, Анар Оруджов, Улькер Мамедзаде, Алим Агазаде, Фатима Аббасгулиева, Нурлан Магеррамли, Бахар Меджидова, Турал Оруджов и другие.