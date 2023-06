Захватывающие танцевальные батлы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Парке Центра Гейдара Алиева в Баку прошел национальный финал масштабного международного танцевального конкурса по уличным танцам Red Bull Dance Your Style, сообщили Trend Life организаторы.

Red Bull Dance Your Style - это свобода для танцоров. Они могут полностью выразить свои навыки и индивидуальность в сражениях один на один. Там нет запланированной хореографии - танцоры завоевывают аудиторию, быстро адаптируя выбранный ими стиль под музыку, исполняемую ди-джеем. Особенность Red Bull Dance Your Style заключается в том, что зрители выбирают победителя. Так, после каждого батла многочисленная зрительская аудитория голосует за танцора в синей или красной части танцпола, поднимая карточки соответствующего цвета.

В этапе национального отбора приняли участие 16 танцоров. Участник Маликмамед Абдуллаев (Малик) сумел обойти своих соперников в батлах один на один, набрав наибольшее количество зрительских голосов. Теперь Маликмамед Абдуллаев представит нашу страну на мировом финале глобального конкурса, который пройдет во Франкфурте.

Захватывающие выступления участников вызвали восторг многочисленной публики. Специально для Red Bull Dance Your Style известные исполнители, любимцы молодежи Hiss и Орхан Зейналлы впервые исполнили совместный трек под названием "Sing Your Style". На мероприятии выступил рэпер A.T Xtkr.