В Баку всё получается по-настоящему, искренне - Стас Михайлов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life.

«Люблю приезжать в Баку, несколько раз выступал здесь с концертами. На фестивале «ЖАРА» замечательная атмосфера и такое событие каждый артист почитает за честь посетить и представить свое искусство. Вообще в Баку всё получается по-настоящему, искренне и не надо ничего выдумывать, просто оставаться самим собою. Лето, берег моря и отличное настроение! Всем добра, любви и счастья», - сообщил Trend Life заслуженный артист России Стас Михайлов. Кстати, отец исполнителя родом из азербайджанского города Шамахы.

Первый день фестиваля "ЖАРА -2017", ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару. Фестиваль завершится 30 июля юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)