Тарих Алиев стал руководителем проекта "Всю включено"

17 января 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский ведущий и продюсер Тарих Алиев назначен руководителем ежедневной утренней музыкально-развлекательной передачи “Hər şey daxil”, сообщил Trend Life директор департамента программ Xəzər TV Кянан Байрамов.

Тарих Алиев будет также ведущим телепроекта вместе с сестрами-близнецами Севиль и Севиндж Сафаровами.

Тарих Алиев, известный как Толик, родился 6 июня 1979 года в Баку. Является обладателем ряда национальных премий в области продюсерской деятельности. Работал со многими звездами отечественной эстрады, известен как организатор ряда больших проектов, а также концертов зарубежных звезд Хадисе, Мустафы Джеджели, Ферхата Гёджер (Турция), Александры Стан (Румыния), Ингрид Альберини (Италия), азербайджанских исполнителей - народных артистов Алима Гасымова, Зульфии Ханбабаевой, Бриллиант Дадашовой, Айгюн Кязымовой, заслуженных артистов Натига Ширинова, Ройи Айхан и других. В конце 2017 года был назначен организатором концертных программ Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

(Автор: Вугар Иманов)

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