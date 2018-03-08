8 образов на 8 марта азербайджанской певицы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Туркан Велизаде сняла фотосессию, в которой предстала в восьми образах, сообщила Trend Life автор социального проекта Афруза Агаева. Фотопроект посвящен Международному женскому дню 8 марта. Имидж – Гюнай Мустафа, фото – Орхан Гусейнов.

«Женщины бывают разные и, несмотря на все жизненные перипетии и превратности судьбы, независимо от социального статуса, всегда остаются прекрасной половиной человечества. Женщина - самая большая загадка в жизни мужчины. Капризная и покорная, взбалмошная и мудрая, хрупкая и сильная, беспощадная и влюбленная, загадочная и ранимая, целеустремлённая и нелогичная, и оттого ещё более интересная. Дарующая жизнь и разбивающая сердце. Шарада, головоломка, тайна за семью печатями. Всю свою историю сильная половина человечества пыталась разгадать этот секрет – проникнуть в душу женщины. Женщина всегда остаётся женщиной, в какое бы время она не жила, ей всегда необходима защита и любовь мужчины, кто бы он ни был. Женщина может стать драгоценным жемчугом, если чувствует, что нужна обществу и семье, близким и родным », - отметила Туркан Велизаде.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.