Роза Заргарли провела звездный творческий вечер – поздравление легендарной Розы Рымбаевой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел творческий вечер певицы и телеведущей Розы Заргарли, приуроченный ко дню рождения, сообщает Trend Life.

В праздничном вечере среди гостей было множество медийных лиц, звезд эстрады, кино и телевидения – народный артист Азербайджана, исполнитель мугама, профессор Джанали Акперов, народная артистка Малейка Асадова, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, актер Шейх Абдул Махмудбеков, заслуженный артист, продюсер и телеведущий Мурад Дадашов, заслуженный артист, певец Адалят Шукюров, исполнители Эльнур Мамедов, Надир Гафарзаде, Эльнара Халилова, Замиг Гусейнов, телеведущие Летафет Алекперова, Шахрияр Абилов, продюсер Тарана Самедова и другие. Специальное видеопоздравление прислала легендарная певица и киноактриса, лауреат Государственных премий и кавалер орденов, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

"18 лет – это самый замечательный возраст, называемый по другому совершеннолетием. С наступлением совершеннолетия, снимаются все ограничения, установленные для несовершеннолетних детей. В 18 лет ребенок вступает во взрослую жизнь и начинает самостоятельно отвечать за свои поступки. Для меня же это возраст творческих свершений, которые вписаны в мою жизненную биографию", - отметила Роза Заргарли.

Роза Заргарли родилась 27 марта 1979 года в семье военнослужащего, в маленьком городке Лабытнанги Тюменской области Российской Федерации. С детства занималась фигурным катанием, имела золотые и серебряные медали на различных соревнованиях в Тюмени. В 1989 году вместе с семьей переехала в Шамкирский район, а затем и в Баку. Первым музыкальным инструментом, который она освоила - стал аккордеон, а затем фортепьяно. С отличием окончила музыкальную школу и техникум, но мечтала стать певицей и поэтому поступила на вокальное отделение Бакинской музыкальной академии. Но на этом она не остановила свое образование, и тяга к режиссуре привела ее в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Оба этих вуза она также закончила с отличием. За время творческой деятельности выпустила более десяти альбомов и клипов, снималась в фильмах и сериалах. Является обладательницей ряда национальных премий в области эстрадного искусства, членом жюри и участником международных фестивалей, академиком Общественной академии наук, культуры, бизнеса и образования Кавказа, а также автором книги "Sibir çiçəyi" ("Сибирский цветок"). Отмечена медалью Российского Лермонтовского комитета – медалью балкарского поэта Кайсына Кулиева,

В заключении Роза Заргарли выразила искреннюю признательность гостям мероприятия за теплые слова и высокую оценку ее творческой деятельности. Был разрезан праздничный торт.

(Автор: Вугар Иманов)

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