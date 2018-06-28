Азербайджанский певец провел роскошный юбилей в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров отметил свое 25-летие в Москве, сообщает Trend Life со ссылкой "Образ Жизни. Москва".
Юбиляр устроил закрытую вечеринку для друзей и близких, и подарил им настоящий праздник. Потрясающее по энергетике выступление артиста мгновенно переросло в импровизированный концерт многочисленных друзей Эмиля.
Кульминацией вечера стал огромный торт и праздничный салют.
Напомним, что Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Выпускник Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участник мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреат международных конкурсов.
В июле Эмиль Кадыров выступит на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018" в Баку, а в начале сентября представит Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи (Россия).
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