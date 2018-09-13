Генри Кавилл не будет играть Супермена в фильмах Warner Bros

13 сентября 2018 03:40 (UTC+04:00)

Британский актер Генри Кавилл, который сыграл Супермена в трех фильмах киностудии Warner Bros, разорвал отношения с компанией, как передаёт РИА Новости сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Как сообщается, киностудия предложила Кавиллу сыграть камео Супермена в фильме "Шазам!", но переговоры зашли в тупик. Кроме того, существуют мнения, что некоторые из предыдущих частей фильма "не сработали".

"Супермен — как Джеймс Бонд, и после некоторого времени вам приходится смотреть на других актеров", — заявил источник на студии. По данным издания, уход Кавилла также обусловлен тем, что в центре внимания студии теперь находится фильм про Супергерл, оригинальная история о юной супергероине.

"Это эффективно устраняет актера возраста Кавилла из сюжетной линии, поскольку Супермен, он же Кал-Эл, будет ребенком, согласно истории DC", — пишет Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что по данным другого источника, Warner Bros не планирует снимать сольные фильмы о Супермене в ближайшие несколько лет.

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