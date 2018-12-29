Как азербайджанские звезды готовятся к Новому году (ФОТО)

29 декабря 2018 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - До Нового года осталось всего ничего, а предновогодних хлопот все больше и больше. Нужно успеть купить всем подарки, нарядить елку, приготовить праздничный ужин… Несмотря на приятные предновогодние заботы, многим азербайджанским звездам удалось не поддаться суете и насладиться праздничной атмосферой.

Кажется, заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукюров успел все сделать вовремя – и подарки купить, и елку нарядить. Кстати, чтобы нарядить елку, певцу пришлось прибегнуть к помощи стремянки.

У певицы Нуры Сури пока нет фотографий с новогодней елкой, зато артистка сфотографировалась на фоне большого баннера с поздравлением с Новым годом и новогодней атрибутикой.

А представительница Азербайджана на международном детском конкурсе "Евровидение-2018" Фидан Гусейнова позирует на фоне сразу нескольких елок. Компанию юной певице составил игрушечный Дед Мороз.

Певица Натаван Хабиби наслаждается красотой вечернего Баку, окутанного праздничной атмосферой. Улицы столицы Азербайджана украшены новогодней иллюминацией и гирляндами. Видимо, елочная композиция на территории круга "Азнефть" певице понравилась больше всего, так как именно там она и сфотографировалась.

Многие семейные фотографии, сделанные в праздничные дни, напоминают новогодние открытки. При взгляде на такие фото становится тепло и уютно. Что может быть лучше, чем нарядить всей семьей елку, а потом сфотографироваться около нее? Семейная идиллия от народного артиста Азербайджана Эльчина Азизова.

Закутаться в уютный плед, налить чашечку ароматного какао и ждать наступление Нового года. Наверное, так представляет идеальный праздник певица Самира Аллахвердиева, еще раз подтверждая то, что встречать Новый год рекомендуется дома.

Найти самую большую и красивую новогоднюю елку и сфотографироваться рядом с ней - один из важных пунктов в новогодней суете, ведь воспоминания о празднике будут радовать в течение всего года. У певицы Сямры Рагимли уже есть такое фото.

(Автор: Джани Бабаева)

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