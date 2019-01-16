Драма по-азербайджански: Нура Сури оказалась в коме…от анормальной любви (ВИДЕО, ФОТО)

16 января 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильмы о психических расстройствах ужасно интересны, прежде всего тем, что персонажи в них ведут себя вообще не как все. В кино чаще изображают крайнюю стадию. Психопат, как самый настоящий паразит, питается вашими жизненными ресурсами. Отношения с психопатом, особенно личные, это взаимная зависимость, в которой жертва слишком истощена, чтобы жить самостоятельно, а психопат слишком привязан к своей жертве, из которой тянет соки. А еще это такой эмоциональный драйв - посмотрели, как все может быть плохо, порадовались, что у нас не так и давай жить дальше. Но не тут до было…

Героиня азербайджанской певицы Нуры Сури знакомится с молодым человеком, влюбляется в него, не замечая его психической болезни. В итоге все заканчивается, как в криминальной драме - молодой человек в порыве агрессии душит возлюбленную. Так было в недавно презентованном клипе "Gitme" (Не уходи), который снял Нуран Мамедов на слова Зульфи Бадалова и музыку Авеза Мурадова. Клип, снятый в жанре триллера, вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Как оказалось, этого было мало Нуре Сури и она решила снять продолжение, став также автором сценария и проведя презентацию клипа "Dönmək olmur" (Невозможно возвратиться). В кино с душами умерших можно общаться, они могут быть опасны или дружелюбны, могут возвращаться или отправляться в иные миры - лучшие или не очень. Как правило, они заставляют задуматься о смысле нашего существования и ценностях жизни. В новом клипе героиня лежит в коме, ее дух в различных прекрасных обличьях перемещается в пространстве и изливает свои чувства, а психопат доживает свои дни в больничной палате. Вот такие страсти! Режиссер работы – Илькин Умудов, оператор – Мирза Алекперов, автор слов – Эльвин Бабазаде, музыки и аранжировки - Фарид Ага, фото –Махаббат Насиров.

Среди гостей были народная артистка Бриллиант Дадашова, певицы Севда Яхъяева, Саида Султан, Вюсал Гаджиев, актер Эльшан Оруджов, теле-радио ведущие Самир Байрамлы и Кязым Субхан, стилисты Сяма Гасанова, Эльнур Гасанов и Нигяр Ибрагимова, и другие, которые поздравили Нуру Сури с удачной работой.

Презентация завершилась праздничным тортом и концертной программой гостей вечера.

(Автор: Вугар Иманов)

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