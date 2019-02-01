Эмин Эминзаде показал, как выглядит виртуальная любовь (ВИДЕО)

1 февраля 2019 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, лауреат международных конкурсов Эмин Эминзаде презентовал клип на песню Treasure Me ("Дорожи мною") на турецкой музыкальной платформе Netd müzik, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

«За короткое время композиция заняла первое место на İtunes и это большой успех для меня. Песня повествует не только об искренних беседах влюбленных, также это танцевальный трек, вдохновленный блистательной поп-музыкой 80-х и современным ритм-н-блюзом. Композиция о сильном желании влюблённых быть любимыми и желанными друг другом», - отметил Эмин Эминзаде, который также явлется автором слов и музыки.

Спродюсирован и смикширован проект Джозефом Дженетти, NMTC сделал мастеринг трека. Режиссер - Габиль Кулиев, оператор - Орхан Аббасов. В клипе снялась модель Диана Катова. По сюжету герой погружается в виртуальный мир и встречает там свою возлюбленную.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов в Казахстане, Италии, Испании и других странах. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде "Робертино Азербайджана". Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде был отправлен в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy и стал первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

(Автор: Вугар Иманов)

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