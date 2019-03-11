Феерическое шоу Jah Khalib в Баку: Моя главная цель дарить людям эмоции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный казахстанский певец, рэпер и битмейкер Бахтияр Мамедов (родился в Алмате, отец - азербайджанец, мать – казашка), известный под псевдонимом Jah Khalib частый гость в столице Азербайджана, где у него много друзей и неоднократно выступал с концертами, принимал участие в фестивале "ЖАРА". Но впервые выступил со столь грандиозным сольным концертом в Бакинском конгресс-центре, сообщает Trend Life.

Феерическое шоу прошло при аншлаге и зажигательной поддержке зрителей. Интересно, что этот вечер в зале присутствовала мама Бахтияра - Ляззат Мамедова, специально приехавшая из Казахстана в Баку, которой он посвятил песню "А я ее", исполнив ее вместе с залом. Хиты исполнителя "Твои сонные глаза", "Мамасита", "Медина", "Сжигая дотла", "Ты для меня", "Лейла", "SnD" и другие каждый раз встречались овациями публики. На протяжении всего вечера исполнитель тепло общался со зрителями. "Моя главная цель дарить людям эмоции музыкой", - говорит певец. Это был настоящий вечер драйва и искренних эмоций!

В 2015 и 2016 годах Jah Khalib входил в список звёзд шоу-бизнеса и спорта журнала "Forbes Kazakhstan". В июне 2017 года стал лауреатом Премии Муз-ТВ 2017 в номинации "Прорыв года". На данный момент живет и работает в Москве. По итогам 2018 года вошел в топ самых прослушиваемых пользователями "Яндекс.Музыка" и "ВКонтакте".

(Автор: Вугар Иманов)

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