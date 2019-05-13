Оранжевая дорожка "Евровидения 2019" и особый интерес к Чингизу (ФОТО, ВИДЕО)

13 мая 2019 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Тель-Авиве стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса. Мероприятие началось с дефиле на "оранжевой дорожке" с участием 41 национальной делегации.

На мероприятии к представителю Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингизу Мустафаеву было приковано внимание как со стороны представителей СМИ, так и со стороны участников конкурса.

На торжественном вечере азербайджанский певец ответил на вопросы журналистов, рассказал о своем творчестве, а также пообщался с участниками конкурса.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения-2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда"). Сценический номер азербайджанского исполнителя включает в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стоят два робота, которые по задумке постановщиков чинят разбитое сердце артиста.

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Выступает совместно с созданной им музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Тель-Авиве официально началось "Евровидение-2019"
Израиль 12 мая 22:59
Вторая репетиция представителя Азербайджана на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 12 мая 08:20
Человек-оркестр из Азербайджана на евросонге в Израиле (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 9 мая 16:39
Роботы на сцене: первая репетиция Чингиза Мустафаева на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 7 мая 19:27
Чингиз Мустафаев приехал в Израиль и готовится к "Евровидению 2019" (ВИДЕО)
Звёздный мир 6 мая 13:25
Чингиз Мустафаев: Я подниму на сцене "Евровидения" флаги Азербайджана и Турции (ВИДЕО)
Звёздный мир 2 мая 17:16
Лента новостей
Зохра Агамирова и Вероника Гудис о подготовке к Чемпионату Европы: Наша задача - хорошо выступить (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 19:19
Познакомимся поближе: как команда Азербайджана в групповых упражнениях готовится к Чемпионату Европы (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 19:07
Об учителе с любовью, или Новаторские идеи Гара Гараева
Культура 18:52
Мамедъяров: Продолжаемая Арменией оккупация азербайджанских территорий препятствует переходу региона на более высокий уровень сотрудничества
Политика 18:36
В Баку прошла церемония награждения Caspian Awards – лауреаты определены соцсетями (ФОТО)
Социум 18:33
BP огласила сроки начала бурения первой скважины на мелководье Абшерона
Энергетика 18:18
Итальянская ENI огласила объем производства на крупных месторождениях в Казахстане
Энергетика 18:18
BP увеличила добычу газа в Азербайджане
Энергетика 18:12
На месторождении АЧГ выросло число добывающих скважин
Энергетика 18:09