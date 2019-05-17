Что происходило за кулисами Wicked Game Эмина Агаларова и Дианы Пожарской (ВИДЕО, ФОТО)

17 мая 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил на своей странице закулисные моменты съемок клипа "Wicked Game" на слова и музыку Криса Айзека, который был недавно презентован в СМИ и социальных сетях, сообщает Trend Life.

Главную роль в клипе сыграла российская звезда Диана Пожарская, а партнером стал актер Кирилл Ковбас. Съемки проходили в Крокус Сити Молле, который, по мнению EMINа, очень хорошо олицетворяет эту песню и ее настроение. Клип, как и в оригинале снятый в черно-белых тонах, интригует зрителя с первых кадров. Романтичная и стильная любовная история, которую "рассказывает" EMIN развивается в красивых архитектурных интерьерах шопинг-молла. Режиссером этого fashion-видео стал Лев Ефимов.

Главную героиню играет актриса Диана Пожарская, звезда российских сериалов. Диана также сыграла главную роль в одном из последних клипов EMINа на песню "Невероятная", а также исполнила главную роль в фильме "ЖАРА", который выйдет в прокат 5 сентября 2019 года.

Впервые кавер-версию на эту легендарную песню EMIN презентовал на своем концерте в конце 2018 года. "Wicked Game" была так тепло принята публикой, что теперь песня входит не только в последний англоязычный альбом артиста "Good Love", но и в основной трек-лист его сольных концертов.
(Автор: Вугар Иманов)

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