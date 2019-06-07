Количество азербайджанских участников фестиваля "ЖАРА" увеличилось

БАКУ /Trend Life/ - Количество азербайджанских участников Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку увеличилось. В концертных программах примут участие заслуженный артист Мири Юсиф, победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал и участник "Евровидения 2019" Чингиз Мустафаев, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

Напомним, что в рамках фестиваля своими выступлениями также порадуют народные артистки Азербайджана Бриллиант Дадашева, Айгюн Кязымова и Зульфия Ханбабаева, а также бывший солист группы "Кярван" Ильгар Хаял.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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