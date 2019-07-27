Красная дорожка фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку: Звезды "нулевых" лет, или Вперед в прошлое (ФОТО)

27 июля 2019 21:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря проходит третий день Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Trend Life.

На открытии вечера звезды традиционно прошли по красной дорожке, ответили на вопросы ведущих Яны Кошкиной и Константина Тарасюка, и журналистов.

Напомним, что фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день, 26 июля, выступили звезды 90-х, были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ".

Сегодня стал днем хитов «нулевых». В концертной программе принимают участие - Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Руки Вверх, Митя Фомин и группа «Hi – Fi», Алена Апина, группа «На-На», Наташа Королева, Brandon Stone, Слава, Любовь Успенская, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Александр Малинин, Жасмин, Ирина Нельсон, Диляра Кязымова, группа MBand, Анита Цой, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Александр Иванов и группа Рондо, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Серега, Александр Шоуа, Анна Седокова, Интарс Бусулис, Игорь Николаев, Денис Клявер, Валерия, Маша Вебер, группа «Земляне», группа «Queens» и другие.

На закрытии, 28 июля, вечер будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, пройдет сольный концерт Timati. Четвертый международный фестиваль «ЖАРА» проходит с 25 по 28 июля. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сглазили…Анита Цой появилась в инвалидной коляске на красной дорожке фестиваля "ЖАРА 2019" (ФОТО)
Звёздный мир 22:39
Бари Алибасов о состоянии здоровья: В Баку я первый раз поел нормально
Звёздный мир 22:04
Забавный случай на красной дорожке "ЖАРА 2019" - Алену Шишкову испугал … кузнечик (ФОТО)
Звёздный мир 21:50
Зара: Мне очень нравятся жители Баку и азербайджанская музыка (ФОТО)
Звёздный мир 21:11
Легли на набережную Бакинского бульвара и смотрели на небо - Анита Цой (ФОТО)
Звёздный мир 18:53
Классный микс Юлии Зиверт в Баку – заряженные эмоции и долма из виноградных листьев (ФОТО)
Звёздный мир 13:11
Лента новостей
Сглазили…Анита Цой появилась в инвалидной коляске на красной дорожке фестиваля "ЖАРА 2019" (ФОТО)
Звёздный мир 22:39
Бари Алибасов о состоянии здоровья: В Баку я первый раз поел нормально
Звёздный мир 22:04
В Баку прошла церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля (ФОТО)
Общество 21:50
Забавный случай на красной дорожке "ЖАРА 2019" - Алену Шишкову испугал … кузнечик (ФОТО)
Звёздный мир 21:50
Зара: Мне очень нравятся жители Баку и азербайджанская музыка (ФОТО)
Звёздный мир 21:11
Совбез Ирана: Меры по безопасности в Персидском заливе должны разработать страны региона
Политика 20:38
В Грузии при падении грузовика с обрыва погибли пять человек
Грузия 20:21
Число спасенных из застрявшего в паводке поезда в Индии превысило 1 тыс. человек
Другие страны 20:03
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, проходящими лечение в Международном госпитале Bona Dea при поддержке Фонда (ФОТО)
Общество 19:55