Сглазили…Анита Цой появилась в инвалидной коляске на красной дорожке фестиваля "ЖАРА 2019" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на красной дорожке фестиваля "ЖАРА 2019" известная российская певица Анита Цой появилась в инвалидной коляске, сообщает Trend Life. Наверное, сглазили…- думает исполнительница.

«Сейчас чувствую себя хорошо, хотя на обезболивающих. Обидно, так готовилась к выступлению, но меня ничего не остановит и выйду на сцену!», - сказала Trend Life Анита Цой.

Накануне, 26 июля, на красной дорожке фестиваля «Жара» Анита Цой в результате нелепой случайности повредила палец на ноге - оторвался ноготь, после чего ее увезли в больницу.

«Травма произошла на пустом месте, шла по ковровой дорожке. На лестнице зацепилась большим пальцем и вырвала с мясом ноготь. Было больно и море крови. Слава Богу, все обошлось», - сказала певица.

Интересно, что бинт на ноге певица заклеила стразами, чтобы повязка не выделялась на фоне элегантного вечернего образа.

«Оказавшись в инвалидной коляске, начинаешь понимать, как приходиться трудно в обычной жизни людям с физическими ограничениями. Поэтому свое выступлению я посвящаю им», - добавила певица.

В Баку на одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря c 25 по 28 июля проходит четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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