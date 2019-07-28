Баку - жаркий, поэтому название фестиваля подходит именного этому городу - Родион Газманов

БАКУ /Trend Life/ - Гостем Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" стал российский певец, актер и телеведущий Родион Газманов, сообщает Trend Life.

«Ничего еще не успел посмотреть, видел лишь «кусочки» Баку из окна автомобиля. На первый взгляд Баку жаркий, поэтому название фестиваля как нельзя подходит именного этому городу. Интересные цвета, яркие гаммы, красивые интерьеры…», - сказал музыкант.

На фестиваль в Баку Родион Газманов привез новую композицию.

«Буду петь новую песню «Маяк», она стилистически повторяет хорошие тенденции 90-х, а вот «Люси» на фестивале не будет. Мне интересно послушать Григория Лепса, Игоря Николаева… На фестивале куда не посмотри, везде знакомые артисты, которых я очень люблю, которые для меня являются примером во многом, и с многими из них я рос на одной сцене. На этот концерт приехал бы, даже если не выступал здесь, но я выступаю», - добавил Газманов.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА 2019» проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ», 27 июля стал днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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