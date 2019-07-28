Красотой Баку хочется наслаждаться бесконечно – группа «На-На» (ФОТО)

28 июля 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Мы в Баку не первый раз, с момента нашего последнего визита город очень изменился, его просто не узнать, сказали Trend Life солисты группы «На-На», участвующие в фестивале «ЖАРА».

«Город стал краше, современнее, здесь очень развита инфраструктура. Мы прогулялись по ночному Баку, поднялись на смотровую площадку, там открывается восхитительная панорама - все в огнях, переливается разными цветами. Мы наверно сделали около двухсот фотографий на телефон, ведь просто невозможно было это не запечатлеть. В Баку реально очень красиво и хочется наслаждаться этим видом бесконечно», - сказали участники музыкального коллектива.

Артисты отметили, что приехали в столицу Азербайджана всего на один день, так как у них плотный гастрольный график.

«У нас юбилей – 30 лет группе «НА-НА», мы готовим новую программу, и с удовольствием приедем в Баку с концертом», - добавили они.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА 2019» проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ», 27 июля стал днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку множество сюрпризов – Стас Михайлов (ФОТО)
Звёздный мир 15:01
Мы должны делать все, чтобы фестиваль «ЖАРА» набирал обороты - Наталья Подольская (ФОТО)
Звёздный мир 13:39
Из Баку хочется забрать кусочек лета – группа Hi-Fi
Звёздный мир 13:06
Азербайджан – хлебосольная страна! – Александр Панайотов (ФОТО)
Звёздный мир 12:30
В Баку всё создано по фен-шуй – Глюкоза (ФОТО)
Звёздный мир 12:18
Спасибо Азербайджану за поддержку России – Сергей Лазарев (ФОТО)
Звёздный мир 12:00
Лента новостей
В Турции автомобиль упал обрыва: есть погибшие и раненые
Турция 16:50
С 2015 года Иран обогатил 24 тонны урана
Иран 16:25
Более 70 рейсов отменено из-за забастовки персонала Iberia в аэропорту Барселоны
Европа 16:03
Число погибших при падении грузовика с обрыва в Грузии возросло до шести
Грузия 15:34
Два человека погибли в Италии из-за непогоды
Европа 15:20
В Баку множество сюрпризов – Стас Михайлов (ФОТО)
Звёздный мир 15:01
В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке
Ядерная программа 14:38
В Турции нейтрализованы шесть террористов РПК
Турция 14:28
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израиль 14:07