Красотой Баку хочется наслаждаться бесконечно – группа «На-На» (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы в Баку не первый раз, с момента нашего последнего визита город очень изменился, его просто не узнать, сказали Trend Life солисты группы «На-На», участвующие в фестивале «ЖАРА».

«Город стал краше, современнее, здесь очень развита инфраструктура. Мы прогулялись по ночному Баку, поднялись на смотровую площадку, там открывается восхитительная панорама - все в огнях, переливается разными цветами. Мы наверно сделали около двухсот фотографий на телефон, ведь просто невозможно было это не запечатлеть. В Баку реально очень красиво и хочется наслаждаться этим видом бесконечно», - сказали участники музыкального коллектива.

Артисты отметили, что приехали в столицу Азербайджана всего на один день, так как у них плотный гастрольный график.

«У нас юбилей – 30 лет группе «НА-НА», мы готовим новую программу, и с удовольствием приедем в Баку с концертом», - добавили они.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА 2019» проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ», 27 июля стал днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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