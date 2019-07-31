В Баку на нос Александра Буйнова упал канатный строп: Это было во время землетрясения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Участник Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" известный певец, актёр, музыкант, композитор, шоумен, народный артист России Александр Буйнов поделился с Trend Life впечатлениями о фестивале и вспомнил очень интересные истории о визите в Баку.

«В последний раз был в Баку очень давно – помню, что было землетрясение (ред. - 26 ноября 2000 года). Я принимал участие на большом благотворительном концерте в пользу детей, а после него вместе со своим коллективом отправился в гостиницу "Абшерон", чтобы переодеться и отправиться на банкет. Неожиданно качнуло, а я даже пошутил «Никто вроде не пил, а уже шатает». Во время второго толчка пол поехал из-под ног, и все содержимое шкафа посыпалось на наши головы. Нас было четверо в номере – я, администратор, костюмер и имиджмейкер. В этот момент (я был в майке) выскочили в коридор, где увидели мечущихся людей. Началась паника. Мы побежали в сторону пожарного выхода, который быстро открыла дежурная по этажу. Вдобавок неожиданно выключился свет. В полной темноте, держась друг за друга, стали спускаться вниз и выбежали на улицу. Честно говоря, было очень страшно! А до этого, в начале 90-х, я выступал в Баку с концертной программой в цирке. И там во время репетиции на мой нос упал канатный строп – пошла кровь и меня быстро отвезли в больницу, где наложили швы. В таком виде и выступил. Причем, я же ношу очки, и их невозможно было сдвинуть из-за шва на носу. Под конец концерта из-под шва уже шла кровь. А когда с цветами в руках в гримерку зашла моя поклонница и увидела меня в таком состоянии – с кровоточащим носом, то просто потеряла сознание. Пришлось ее откачивать. Вот такие воспоминания-страшилки», - смеясь, рассказал певец.

В этот раз, во время выступления на «ЖАРЕ», для Буйнова все закончились отлично, без происшествий.

«Я был на многих фестивалях, и не хочу никого обижать, но не помню таких фестивалей по уровню и масштабу организации. Это был грандиозный праздник и все благодаря Эмину. Он большой молодец!», - сказал Александр Буйнов.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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