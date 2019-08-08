EMIN отправляется в мировое турне - рекордное количество городов

8 августа 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Расширяется география тура GOOD LOVE известного певца и композитора, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта. В 2019-2020 годах EMIN планирует посетить рекордное количество городов.

В сентябре EMIN даст концерты в Германии - в Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, в феврале долгожданные встречи со зрителями пройдут в США - в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе, а также в Канаде - в Торонто.

География тура охватит Беларусь (Минск), Израиль (Тель-Авив), и европейские страны – Чехию (Прага), Австрию (Вена), Великобританию (Лондон). Конечно же, концерты пройдут и в России - во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Кемерово, Томске, где артист побывает впервые, а также в Сочи, Краснодаре, Ставрополе и других городах, которые EMIN посещает в рамках турне каждый год. Традиционно, концерты пройдут в Москве и Баку.

Зрителей ждет незабываемое шоу - исключительно живое исполнение в сопровождении музыкального бэнда, духовой секции, перкуссии новых хитов, уже полюбившихся зрительской аудитории англоязычных и русскоязычных композиций из последних альбомов "Good Love" и "Неба не боялись", множество сюрпризов, только самые позитивные эмоции и теплая атмосфера.

(Автор: Джани Бабаеа. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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