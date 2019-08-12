Остановить этот дым не мог никто - Вера Брежнева о случае на фестивале "ЖАРА" (ФОТО, ВИДЕО)

12 августа 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Украинская и российская эстрадная певица и актриса Вера Брежнева на своей официальной странице в Instagram поделилась интересным случаем, произошедшим с ней во время выступления на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2019" в Баку, сообщает Trend Life.

"Во время этого выступления на фестивале "ЖАРА" случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь… Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто. Но номер решили не прерывать, и правильно сделали. Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала", - написала артистка, представив видеокадры с выступления.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стало днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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