Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)

23 августа 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский участник "Евровидения 2019", популярный исполнитель Чингиз Мустафаев удостоен музыкальной награды Nur-Sultan Music Awards 2019, сообщает Trend Life.

В Ледовом дворце «Барыс-Арена» столицы Казахстана Астаны состоялся Международный музыкальный фестиваль Nur-Sultan Music Awards 2019 и вручение одноименных наград - практически аналог российской "Премии Муз-ТВ". В концертной программе выступили артисты, возглавляющие музыкальные рейтинги Грузии, Франции, Италии, Латвии, Азербайджана, Узбекистана, Украины, России и Казахстана. Чингиз Мустафаев исполнил композицию "Truth" ("Правда"), с которой выступал на конкурсе "Евровидение 2019".

Премии Nur-Sultan Music Awards 2019 были также отмечены Григорий Лепс, Светлана Лобода, Лолита Милявская, Ержан Максим, Дима Билан, Время и Стекло, Shanguy, Шахзода, Cosmos Girls, Raim & Artur и Markus Riva.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
  • Чингиз Мустафаев удостоен премии Nur-Sultan Music Awards 2019 (ФОТО)
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