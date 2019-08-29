Принц шансона Джейхун Бакинский подарит осенние мотивы (ВИДЕО)

29 августа 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 28 сентября в 20.00 состоится большой сольный концерт Джейхуна Бакинского, сообщает Trend Life.

"Осенняя пора, как и мелодия шансона, всегда отзывается в душе ностальгией, искренними чувствами и любовью", - сказал Джейхун Бакинский.

Принц азербайджанского шансона – так окрестили музыкальные критики певца Джейхуна Бакинского. Сам он родился в древней части Баку – Ичери Шехер. Восточный колорит старинной архитектуры города сыграл важную роль в его творчестве. Джейхун Бакинский с детства исполняет песни восточных композиторов. Большую популярность певцу принес жанр шансона. Бархатный голос, узнаваемый тембр с национальным колоритом собрал большую аудиторию поклонниц. Выступал с концертами в России и Израиле.

Цена билетов от 15 до 60 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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