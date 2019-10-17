Пой, Зульфия! Пой! Подарок на день рождения от грузин и азербайджанцев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева сделала себе подарок на день рождения – 16 октября, представив в социальных сетях клип "OXU" (Пой), сообщает Trend Life.

"Выражаю всем признательность за поздравлениями и добрые слова в мой день рождения. Ваша любовь – это самый дорогой подарок от Всевышнего! Этот подарок дарую всем моим друзьям и поклонникам. Давайте вместе петь!", - написала Зульфия Ханбабаева.

Над клипом работал азербайджано-грузинский творческий коллектив. Режиссер – Заза Орашвили, слова – Айшан Мамедова, музыка – Исмаил Асадов, аранжировка, mix-masterinq – Рамин Велибеков, художник – постановщик – Шако Попиашвили, оператор – Леван Абуладзе, продюсер – Нигяр Гасанзаде, танцы - NERO Dance Crew.

Зульфия Ханбабаева родилась в Баку. В школьные годы пела в хоре Авсара Джаванширова. Затем поступила на факультет театральной режиссуры Института искусств. С 1987 года занимается эстрадной творческой деятельностью. В 1988 году стала лауреатом конкурса молодых исполнителей "Бакинская осень", в 1989 году - конкурса "Золотая осень", а в 1990 году – "Odlar Yurdu". В 1991 году приняла участие в Фестивале творческой молодежи «Новруз-91», проходившем в Алматы. С 1991 по 1994 год работала в джазово-фольклорном сольном проекте ансамбля "Айпара", которым руководил Вагиф Герайзаде. Была награждена рядом национальных премий, среди которых три премии "Хумай" (2000, 2001, 2002). Выступала с соло-концертами, сняла 17 клипов, выпустила пять музыкальных альбома. Замужем, дочь – Дениз. Кстати, альбом "Dəniz", названный в честь дочери, - это первый компакт-диск из Азербайджана, который вошёл в мировую музыкальную базу данных в 2009 году.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.