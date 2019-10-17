Пой, Зульфия! Пой! Подарок на день рождения от грузин и азербайджанцев (ВИДЕО)

17 октября 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева сделала себе подарок на день рождения – 16 октября, представив в социальных сетях клип "OXU" (Пой), сообщает Trend Life.

"Выражаю всем признательность за поздравлениями и добрые слова в мой день рождения. Ваша любовь – это самый дорогой подарок от Всевышнего! Этот подарок дарую всем моим друзьям и поклонникам. Давайте вместе петь!", - написала Зульфия Ханбабаева.

Над клипом работал азербайджано-грузинский творческий коллектив. Режиссер – Заза Орашвили, слова – Айшан Мамедова, музыка – Исмаил Асадов, аранжировка, mix-masterinq – Рамин Велибеков, художник – постановщик – Шако Попиашвили, оператор – Леван Абуладзе, продюсер – Нигяр Гасанзаде, танцы - NERO Dance Crew.

Зульфия Ханбабаева родилась в Баку. В школьные годы пела в хоре Авсара Джаванширова. Затем поступила на факультет театральной режиссуры Института искусств. С 1987 года занимается эстрадной творческой деятельностью. В 1988 году стала лауреатом конкурса молодых исполнителей "Бакинская осень", в 1989 году - конкурса "Золотая осень", а в 1990 году – "Odlar Yurdu". В 1991 году приняла участие в Фестивале творческой молодежи «Новруз-91», проходившем в Алматы. С 1991 по 1994 год работала в джазово-фольклорном сольном проекте ансамбля "Айпара", которым руководил Вагиф Герайзаде. Была награждена рядом национальных премий, среди которых три премии "Хумай" (2000, 2001, 2002). Выступала с соло-концертами, сняла 17 клипов, выпустила пять музыкальных альбома. Замужем, дочь – Дениз. Кстати, альбом "Dəniz", названный в честь дочери, - это первый компакт-диск из Азербайджана, который вошёл в мировую музыкальную базу данных в 2009 году.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские звезды в свете софитов фестиваля "ЖАРА 2019" (ФОТО)
Стиль 30 июля 18:07
Названы имена звездных участников pre-party фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку
Звёздный мир 13 июня 18:08
Количество азербайджанских участников фестиваля "ЖАРА" увеличилось
Звёздный мир 7 июня 17:48
Ильгар Хаял выступит на одной сцене с российскими звездами
Звёздный мир 4 июня 12:01
Айгюн Кязымова споет с Филиппом Киркоровым, а Бриллиант Дадашева передаст привет из 90-х
Звёздный мир 29 мая 10:52
Зульфия Ханбабаева выступит на одной сцене с российскими звездами
Звёздный мир 2 мая 10:13
Лента новостей
Обнародованы показатели возобновляемых источников энергии в Азербайджане
Энергетика 16:17
Азербайджан расширит сотрудничество в секторе возобновляемых источников энергии
Энергетика 16:07
Всемирный банк: Снижение уровня бедности в Центральной Азии замедлилось
Бизнес 16:07
Захарова: У нас есть согласованные документы на столе переговоров по карабахскому урегулированию
Нагорно-карабахский конфликт 16:05
Туркменистан и Пакистан обсуждают газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 15:54
Сабирабадский консервный завод расширит географию поставок гранатового сока
Бизнес 15:53
Обнародованы детали пропускной способности IGB
Энергетика 15:51
В Азербайджане государственные услуги будут усовершенствованы до уровня 2.0 - эксперт
ИКТ 15:50
Делегация Фонда страхования вкладов Азербайджана приняла участие в собрании Международной ассоциации страхования вкладов
Финансы 15:48