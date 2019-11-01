Филипп Киркоров показал, как провел свободное время в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершились гастроли короля российского шоу-бизнеса, народного артиста России Филиппа Киркорова в Баку, сообщает Trend Life. На сцене Бакинского конгресс-центра 30 и 31 октября артист представил свое новое шоу "#ЦветНастроения. Я+R".

На своей официальной странице в Instagram Филипп Киркоров поделился фотографиями, сделанными в ходе визита, отметив, что сегодня утром на крыльях частного спецборта "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вернулся из солнечного Баку.

«Вчера вечером отзвучали заключительные аккорды нашего второго подряд шоу "#ЦветНастроения. Я+R" режиссера Франко Драгоне в уникальном по красоте и архитектуре концертном зале Азербайджана - Бакинском конгресс-центре. Я чуть позже обязательно поделюсь с вами видео и фотокадрами, как это было и насколько гостеприимна азербайджанская публика, и как снова мы с Айгюн Кязымовой зажгли на сцене, и снова исполнили новую песню «АЗЕРБАЙДЖАН», и как мы снимали клип на эту песню. Но сейчас я хочу вспомнить как мы с моей семьей во главе с любимой моей тетей Мари, детьми Аллой-Викторией и Мартином и DJ Катей Гусевой проводили свободное время в Баку, и сколько всего интересного увидели, хотя за 10 фотографий это вряд ли возможно, но тем не менее…», - написал артист.

(Автор: Джани Бабаева )

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