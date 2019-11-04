Крик о помощи победителя "Евровидения" Эльдара Гасымова (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель, победитель "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов представил вниманию поклонников новую композицию в жанре поп-баллада, сообщает Trend Life.

Песня "Bax, uçuram" ("Смотри, я летаю") о людях сильных духовно и физически.

"Эта песня - мой крик о помощи, протест и призыв. Верю во внутреннюю силу каждого человека, в то, что внутренний свет каждого осветит путь и приведет к мечте. Мы никому не должны давать возможность потушить этот свет, потому что каждый из нас может взлететь. Расправив крылья, мы должны лететь к высотам", - говорит исполнитель.

Автор музыки композиции "Bax, uçuram" Ульвия Бабирли, автор слов - Нурлана Джафарова, аранжировка и Mix&Mastering – Бабир Бабирли, фотограф - Рено Ра.

(Автор: Джани Бабаева)

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