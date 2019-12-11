"ВКонтакте" назвал лучшими азербайджанских исполнителей

11 декабря 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России азербайджанский исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) стал победителем в номинации "Прорыв года 2019" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

"ВКонтакте" и музыкальный сервис BOOM представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов 2019 года. Команда соцсети также отметила победителей в номинациях "Артист 2019", "Прорыв года 2019" и "Выбор пользователей 2019".

"Артистом 2019" стал Тима Белорусских - во "ВКонтакте" и BOOM его песни в 2019 году послушали более 1 млрд раз. За ним же - победа в номинации "Альбом 2019": релиз "Твой первый диск - моя кассета" слушали чаще всего.

"Прорывом года" стал певец Jony с треком "Аллея". Jony (Джахид Гусейнли) – живет в Москве, родился в Баку.

В категории "Выбор пользователей 2019" победил еще один рэпер азербайджанского происхождения - Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), поскольку его треки чаще всего пользователи соцсети публиковали на личных страницах и в сообществах.

Бахтияр Мамедов родился в Алмате (Казахстан), его отец - азербайджанец, а мать – казашка. Живет в Москве

Вторую позицию в рейтинге наиболее популярных альбомов 2019 года занял альбом Jony - "Список твоих мыслей".

(Автор: Джани Бабаева)

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  • "ВКонтакте" назвал лучшими азербайджанских исполнителей
  • "ВКонтакте" назвал лучшими азербайджанских исполнителей
  • "ВКонтакте" назвал лучшими азербайджанских исполнителей
  • "ВКонтакте" назвал лучшими азербайджанских исполнителей
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