Премьера клипа Эмина Агаларова "Девочка моя" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский певец и композитор, народный артист Азербайджан Эмин Агаларов (EMİN) представил в социальных сетях новый клип на хит "Девочка моя”, сообщает Trend Life.

Режиссер - Евгения Абдель-Фаттах. Главная героиня - Ольга Кораблева. Музыка - Александр Лев Коновалов и Владимир Чиняев, слова - Александр Жвакин и Александр Лев Коновалов.

Премьера клипа приурочена к выходу нового русскоязычного альбома "Девочка моя". В альбом вошли композиции – "Кружимся", "Нежная", "Лирика", "Ночь тает в абсенте", "Парами" (feat. Bahh Tee)", "100 лет", "Ялтинский вечер", "Твоя свобода - это плен" (feat. Александр Шоуа by piano), "У края пропасти" (feat. Алексей Чумаков), "Девочка моя", "Непобедимы", "Первый снег", "Афина". Среди авторов – EMIN, Максим Фадеев, Брендон Стоун, Александр Бадажков, молодые и топовые артисты лейбла Zhara Music - Jony и Elman, группа авторов – Александр Жвакин, Владимир Чиняев, Александр Лев Коновалов.

(Автор: Вугар Иманов)

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