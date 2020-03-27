EMIN и Jony презентовали дуэтную песню (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) и популярный в России азербайджанский исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) презентовали дуэтную песню "Камин", сообщает Trend Life.
"Камин" - это первый дуэт EMINа и Jony, где народный артист Азербайджана поет в непривычном для себя амплуа. EMIN не перестает экспериментировать в своем жанре, и делает свежие коллаборации с молодыми исполнителями.
Музыку и слова к песне "Камин" написал Jony. Песня доступна на всех цифровых площадках.
Отметим, что также представлен видеоролик на песню, который выполнен в графическом дизайне.
(Автор: Джани Бабаева)
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Азербайджанские телезвезды и исполнители мугама присоединяются к флешмобу "Оставайся дома, твори дома" (ФОТО)
Лента новостей
Фахреддин Исмаилов: Руководство ПАСЕ должно изменить подход, периодически демонстрируемый в отношении Азербайджана
Для ряда работников будет продлен льготный срок по выплате взносов по обязательному медицинскому страхованию
Cильные внешнеэкономические показатели позволят Казахстану справиться с последствиями снижения цен на нефть
Рауф Бабаев был потрясающим до глубины души человеком и личностью высокой культуры – Джавид Имамвердиев (ФОТО)
Рауф Бабаев был легендой нашей культуры и память о нем всегда будет жить в наших сердцах – Мурад Адыгезалзаде
На заседании парламента Азербайджана депутаты будут сидеть на расстоянии не менее 2 метров друг от друга
Прогнозы инвестиционного банка Galt&Taggart о возможном воздействии коронавируса на экономику Грузии
МВД Азербайджана: Несмотря на особый карантинный режим, обеспечивается движение транзитных грузовиков (ФОТО/ВИДЕО)
В крупнейших городах Казахстана будет полностью приостановлена деятельность предприятий из-за угрозы коронавируса
Муса Гулиев: Целесообразно отложить обязательное медицинское страхование и другие выплаты на один год
При поддержке Агентства по развитию МСБ ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта
В случае несоблюдения карантина деятельность регулярных маршрутов в Баку может быть приостановлена - транспортное агентство
В стане радикальной оппозиции бушует политическая шизофрения - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Исполнительный директор ICGB AD о перспективах расширения трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию