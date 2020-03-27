EMIN и Jony презентовали дуэтную песню (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) и популярный в России азербайджанский исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) презентовали дуэтную песню "Камин", сообщает Trend Life.

"Камин" - это первый дуэт EMINа и Jony, где народный артист Азербайджана поет в непривычном для себя амплуа. EMIN не перестает экспериментировать в своем жанре, и делает свежие коллаборации с молодыми исполнителями.

Музыку и слова к песне "Камин" написал Jony. Песня доступна на всех цифровых площадках.

Отметим, что также представлен видеоролик на песню, который выполнен в графическом дизайне.

(Автор: Джани Бабаева)